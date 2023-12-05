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Kriz değil katliam endişe veriyor

İsrail’e açıkça tepki gösteren tek Avrupalı lider olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Tel Aviv’le yaşadıkları diplomatik kriz içinse şu yorumu yaptı: Beni asıl endişelendiren (İsrail’le) diplomatik kriz değil Gazze’de öldürülen siviller.

04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:58 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta Madrid Büyükelçisi’ni geri çağıran İsrail ile yaşadıkları diplomatik krizden değil, Gazze’de sivillerin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirtti. Sanchez, İspanya’nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada, “İsrail ile elbette ki en iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama beni asıl endişelendiren; diplomatik kriz değil, Gazze’de öldürülen siviller” dedi. “İlk andan itibaren rehinelerin şartsız ve hemen serbest bırakılması hususunda ısrarcı olduk” diyen Sanchez, “Ancak diğer yandan 7 Ekim’den bu yana Gazze’de öldürülen sivillerin sayısı da kesinlikle tahammül edilemez ve kabul edilemez” diye konuştu.

Avrupa daha çok izole olabilir

Orta Doğu’da yaşananların “ahlaki ve jeopolitik” olmak üzere İspanya ve Avrupa açısından iki önemi olduğunun altını çizen İspanya Başbakanı, “Orta Doğu’da barışın sağlanmasının Avrupa’nın stratejik çıkarına olduğuna inanıyorum. Akdeniz’de istikrarın olması önemli. Küresel Güney ülkeleriyle yakınlaşma, Akdeniz’de istikrar aynı zamanda Avrupa’nın da çıkarınadır. Bu, Küresel Güney olarak adlandırılan ülkelerin, Avrupa’nın siyasi pozisyonunda çifte standart uygulandığını görmemeleri açısından da önemli” ifadelerini kullandı. Sanchez, “Avrupa, uluslararası boyuttaki bu krizden çok daha güçlenmiş ya da çok daha izole olmuş şekilde çıkabilir” uyarısında bulundu. Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’de hiçbir şekilde Filistin yönetiminden yeni bir idarenin olmayacağı” ifadesini anımsatarak, 130’dan fazla ülkenin Filistin’i tanıdığını belirterek, iki devletli kesin çözüm çağrısında bulundu.


Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur

Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi. Amerikan basınında çıkan söz konusu iddialar sonrası Türkiye, İsrail istihbaratını net bir şekilde uyardı. Türk istihbarat kaynaklarının söz konusu iddialara ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.


#İspanya
#Pedro Sanchez
#İsrail
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