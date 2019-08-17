Kriz değil keyifli bir sohbet oldu

Endonezya Büyükelçisi Prof. Mahmut Erol Kılıç, bir süre İlahiyat Fakültesi’nde dersler verdiği için İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ın hedefi oldu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’ya güven mektubu sunan Kılıç yerin dönerken 1-2 saniye sonra tokalaşmayı unuttuğunu fark edip geri döndü. Bir anlık olayı “diplomatik kriz” gibi sunan Çıray, bunu da “ilahiyatçının elçi olarak atanması”na bağladı.

CHP’li internet siteleri de Çıray’ı kaynak gösterip “İlahiyatçı Büyükelçi olunca bu görüntü ortaya çıktı” diye haber yaptı.

Kılıç, sosyal medya hesabında Çıray’a tepki gösterirken protokolde yaşananların krize değil Endonezya Devlet Başkanı’yla hoş bir sohbete vesile olduğunu söyledi.



Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Cakarta’da güven mektubu sunduğu Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir süre sohbet etti.



ELÇİLERİNİ ARKADAN VURURLAR

Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“Büyükelçi her ne olursa olsun bir devleti temsil ederler ve partiler üstüdürler. Gerçek yurtseverler devletlerinin bu temsilcilerine sahip çıkarlar. Aynı törende halıda ayağı sürten bir büyükelçiye kendi ülkesi hiç ses çıkarmazken maalesef bizim bölücüler elçilerini arkadan vururlar.”

FETÖ SERVİS ETTİ

“Yanlış yönlendirilme ile oluşan bu hareketin ardından tatlı tebessümlü fotolar çıkmış ve ikili görüşmede muhabbet konusu olmuştur. Ülkedeki FETÖ’cülerin milimetrik kesimlerle servis ettiği habere yapışarak Türk Devleti’nin temsilcisini küçük düşürmeye kalkanlar büyük vebal alırlar.”

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İDEOLOJİK YOBAZLIK

“İdeolojik partizanlar söz konusu iki ülke arasında kitlenmiş bazı ilişkilerin bu büyükelçinin özel gayretleri ile nasıl açılmaya başladığını görmezler. Bakanlığın ilgili masasından gerekli bilgileri alabilirler. Almak isterseler tabii. Yobazlık sadece dindarların problemi değildir. Bu vatan aklı hür, fikri hür insanları özlemektedir. İdeolojik yobazlar ile dinde yobazlar bu ülkeyi kamplaştırdılar. Ama inanıyoruz ki sonunda birlik kazanacaktır.”

TECRÜBELİ BİR DİPLOMAT

Kılıç, haberlerin aksine İlahiyat değil İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kökenli. 10 yıl boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Genel Sekreterliği yapan Kılıç’ın uzun bir diplomasi tecrübesi bulunuyor. İlahiyatçıların büyükelçilik yapmasının önünde de zaten yasal bir engel yok.