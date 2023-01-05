Gündem Krizlerin gölgesinde 6lı toplantı Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor
ANKARA

Krizlerin gölgesinde 6'lı toplantı: Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor

6’lı masa, aday belirleme sürecinde açık-örtülü savaşlar, karşılıklı meydan okumalar ve fay hatlarının gölgesinde bugün toplanıyor. Kılıçdaroğlu ortak aday olmak isterken İYİ Parti, İmamoğlu ve Yavaş isimlerini sürekli gündemde tutuyor. Kılıçdaroğlu, son olarak adını anmadan Akşener’i CHP’nin iç işlerine karışmakla suçlamıştı. %1’leri geçemeyen DEVA, Gelecek, Saadet ve DP’nin masadaki gelecekleri de bir diğer tartışma konusu.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Krizlerin gölgesinde 6lı toplantı: Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor
6’lı masa ortakları bugün onuncu kez bir araya geliyor.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle CHP öncülüğünde kurulan 6’lı masa ortakları ‘Açık-örtülü’ tartışmaların gölgesinde bugün onuncu kez bir araya geliyor. CHP’nin başını çektiği ve İYİ Parti’nin yanı sıra SP, DP, DEVA ve Gelecek partilerinden oluşan 6’lı masa liderleri bugün Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde toplanıyor. Ortak Çalışma Grubu’nun hükümet programı niteliğinde olan çalışmasının liderlere sunulacağı masada, geçiş sürecine ilişkin yol haritası da bulunuyor. Adaya giden sürecin de başlangıcı olacak yol haritasının çizileceği onuncu randevuya gelen süreç öncesinde gerilimler yaşanmış, yer yer masanın ayakları sallanmıştı. Bugünkü zirveye liderler bu krizlerin gölgesi altında hazırlanıyor. Hem bugüne hem de önümüzdeki süreçte tarafları karşı karşıya getirecek beklenti ve isteklere ilişkin kulislerde öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

MASANIN ABİSİ

Masa ‘eşitlik’ ilkesine dayansa da CHP en büyük partinin kendisi olduğu düşüncesinde. 2018 seçimlerinde İYİ Parti’nin seçimlere katılmasına, Saadet Partisi’nin yıllar sonra Meclis’e girmesinde ve 6’lı masanın kurulmasında etkin rol oynadığı kanısı ağır basıyor. Resmen dile getirilmese de başta adayın tespiti olmak üzere söz sahibi asıl adres olarak gösterilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede “Ben olmazsam masa olmaz” değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP-İYİ PARTİ FAY HATTI

CHP ve Kılıçdaroğlu’nun sürekli adaylık için yeşil ışık beklediği 6’lı masadan yüzleri güldüren açıklama bir türlü gelmedi. Bugüne kadar partiler arasında satranç oyununa dönüşen buna yönelik hamlelerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına set çekilmesinden dolayı yaşandığı düşünülüyor. Özellikle İYİ Parti cephesinden gelen ‘adaylığı riskli’ yönündeki engellemeler de iki büyük arasında fay hattını oluşturmuşu.

AYNI KEFEYE KOYAMAZSINIZ

  • Masanın iki numaralı ortağı İYİ Parti ise resmen dile getirmese de ‘eşitlik’ rahatsızlığı yaşıyor. Perde gerisinde masanın diğer paydaşlarıyla aynı değerlendirilmemesi gerektiği mesajları veriliyor. İYİ Parti kendini masanın ‘denge’ unsuru olarak görüyor. CHP-İYİ Parti ilişkilerinde diğer fay hatlarını Meral Akşener ve sözcülerinin CHP’nin önünü kesmesine karşın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri diri tutması oluşturuyor. İki parti arasındaki gerilimli bir diğer başlığı ise 2019 yerel seçimlerinde sağlanan başarı oluşturuyor. İYİ Parti katkısının yabana atıldığını, belediyelerde dikkate alınmadığını iddia ediyor. İYİ Parti-CHP liderleri son olarak Ahlatlıbel zirvesinde buluşmuş, iki parti arasındaki sorun alanlarını masaya yatırmıştı.

Saraçhane gerilimi gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaretten yargının 2 yıl 7 ay ceza vermesi sonrasında Akşener soluğu İstanbul’da almış, sonrasında İmamoğlu ile verilen kare nedeniyle de CHP ile ilişkiler gerilmişti. Akşener’in bu hamlesine karşı Kılıçdaroğlu, Ankara’ya çağırdığı İmamoğlu ile poz verip “Baba oğuluz” çıkışında bulunmuştu.

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Fena çarparım çıkışı

  • Saraçhane olayının ardından, Kılıçdaroğlu rahatsızlığını “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır’’ sözleriyle Akşener’e göndermede bulunmuştu. Akşener ise buna cevap olarak “Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum, uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım, öyle bir durum yok. Zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım’’ demişti.

Yüzde 1 olarak biz de varız!

Masanın diğer dört ortağı DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ise hem seçimde hem de masada kilit konumda olduklarını düşünüyor. Bugüne kadar birçok seçimin kaybedildiğini bu seçimde de kazanılması isteniyorsa yüzde 1’lere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Seçimin kazanılması için kendilerine ihtiyacın olduğu düşüncesi bu partilerde hakim. Pazarlık zamanı geldiğinde partilerin istediklerini alınmaması durumunda yüzde 1’lerin sorun oluşturabileceği genel merkezlerde zaman zaman ifade ediliyor. Bu partilerden DP ile DEVA ve Gelecek de geçtiğimiz aylarda DP Lideri Gültekin Uysal’ın adaylık kriterleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

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