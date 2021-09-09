Kronik hastalığı olanlar mazeretli

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi. Buna göre, öğrencilerden e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olanlar ile Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlar mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler dersleri EBA’daki içeriklerden takip edecek, öğretmenler rehberlik yapacak.

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SINAVLARI YÜZ YÜZE ‘TEDBİRLİ’ YAPILACAK

Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak. Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak. Pozitif ya da temaslılar karantina bitiminde okullarda sınava girecek.

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Meslek dersi kitapları da ücretsiz oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek ders kitaplarının da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına alındığını bildirdi. Özer, 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğunu söyledi. Özer, “Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz.” dedi.