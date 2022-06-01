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MUĞLA

Kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine, kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' 1339 turist getirdi. Gemiden inen turistler, alışveriş yaparak denize girdi. Restoran işletmecisi Candan Topdemir, "Turistlerin tercihi daha çok ilçe merkezi oluyor. Kahve içip, yemek yiyorlar. Daha çok gelsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Kruvaziyer gemisi Costa Venezia Bodrumda
Kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' Bodrum'da.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' 1339 turist getirdi. Gemiden inen turistler, alışveriş yaparak denize girdi.

BODRUM'A DEMİRLEDİ


Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor. Bodrum'a son olarak saat 09.00 sıralarında Almanya, İtalya ve İspanya uyruklu toplam 1339 yolcu ve 1081 personeliyle İtalya bayraklı, 324 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' demirledi. Gemiden inen turistler, çarşıda alışveriş yaptı, bazıları da denize girdi. Yolcu gemisinin saat 19.00'da Pire Limanı'na hareket etmek üzere yola çıkacağı bildirildi.

'DAHA ÇOK GELSİNLER İSTİYORUZ'


Restoran işletmecisi Candan Topdemir, "Gemiden inen turistler, sabah olduğu için daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyor. Bu caddede 3 restoran var, hepsine gelen turist oluyor. Turistlerin tercihi daha çok ilçe merkezi oluyor. Kahve içip, yemek yiyorlar. Daha çok gelsinler istiyoruz"

Bodrum'da deniz sezonu başlıyor: Lahmacun 200 TL plaj ücreti 10 bin euro
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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor.
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Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.
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Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, \"Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum\" dedi.
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Dengiz, \"Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır\" diye konuştu.
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\"Özel plajların girişte müşterilerine ilk başlarda 150 lira gibi bir kredi açıyor. Bu kredinin içerisine içecek ve yiyecek alınabiliyor. Ayrıca özel plajların işletmecileri bölgenin ve denizin temizliğinin sorumluluğunu da üstleniyorlar. Bazı plajlarda verilen hizmetin bedeli 1500 liraya kadar çıkıyor. Yeter ki doğru hizmet yapsınlar. Geçen sene yüksek sezonlarda özel plajlardaki localara giriş ücretleri 10 bin euroya kadar çıkmıştı. Bu rakam, plajdaki bir bölümün kapanması için verilen ücret.\"
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Dünyanın her yerinde yüksek, orta ve düşük fiyat uygulaması olduğuna da dikkati çeken Dengiz, \"Bodrum'da her şey pahalı algısı oluşmamalı, algının hizmete ve müşteri memnuniyetine yönelmesi gerekiyor\" değerlendirmesinde bulundu.
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Bodrum'da deniz sezonu başlıyor: Lahmacun 200 TL plaj ücreti 10 bin euro
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz sezonu başlarken, özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında değişiyor.

Yüzen servet Bodrum'a geldi: İçinde yok yok
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300 milyon dolar değerinde, haftalık kirası 3 milyon Avro olan Flying Fox, yeniden Bodrum’a geldi. 2019 yılında Almanya’da inşa edilen 136 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki yat, 25 misafir ve 54 mürettebat kapasiteli.
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20 knot hıza ulaşabilen ve üzerinde 2 helikopter pisti yer alan yatta 1 helikopter bulunduğu görüldü. Cayman Adaları bayraklı Flying Fox’ta sinema, SPA, sauna, yüzme havuzu, dalış merkezi, spor salonu, hamam gibi imkanları barındırıyor.
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Dünyanın sayılı zenginlerinden Amozon’un sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz yıllarda Flying Fox ile Muğla ve Bodrum kıyılarına gelmişti. Sabah saatlerinde Bodrum açıklarına demirleyen yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.
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Yat, ihtişamıyla da dikkat çekti.<br>Yat üzerinde mürettebatın ise bakım onarım çalışmaları yaptığı gözlendi. Yatın, ne kadar süre Bodrum’da kalacağı bilinmiyor. Flying Fox, en son geçen Ekim ayında Bodrum’a gelmişti.
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Yüzen servet Bodrum'a geldi: İçinde yok yok
Dünyanın 22'nci en büyük yatı Flying Fox, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Önceki yıllarda Jeff Bezos'u Bodrum'a getiren 136 metrelik yatta şu anda kim olduğu bilinmiyor.

Bodrum’da sezonu açtı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor
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Her tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da havaların ısınmaya başlamasıyla Bodrum bölgesindeki plaj fiyatları gündemde.
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Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum'da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor.
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Geçen yıl fiyatlar 200 lira ile 900 lira arasında değişirken, bu yıl fiyatlar ise 200 liradan başlayıp 1.500 liraya çıkıyor.
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Milliyet'in haberine göre; Bölgede faaliyet gösteren beach ve otellerin adisyonları sosyal medyada paylaşılıyor.
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Henüz tüm plajların açılmadığı bölgede, bir kısmı bayram sonrası bir kısmı da haziran ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.
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Artan giderler, personel maliyetlerinin fazla olması nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtiliyor.
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Giriş ücretini euro olarak alan işletmeler de yer alıyor.
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Bodrum Moon Beach yetkilisi Erkan Ünal, bayram öncesindeki hafta itibarıyla hizmete başladıklarını belirtti.
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Günlük kişi başı ücretin 300 lira olduğunu söyleyen Ünal, \"Eleman masrafları çok fazla.
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Bizde fiyat 300 lira ama yurtdışına gittiğinizde bu tarz bir tesise günlük 50-80 euro ödersiniz. Geçen bayramlar gibi yoğunluk yok. Hem tatil kısa hem de havalar pek iyi gitmiyor. Bir de yurtdışı turları açılınca salgın dolayısıyla bu turları değerlendiremeyenler şimdi onları değerlendiriyor\" dedi.
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Bodrum’daki Maçakızı’nın günlük harcama limiti bu yıl 1.500 lira + yüzde 13 servis ücreti şeklinde. Her yıl yüksek lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Maçakızı’nda hamburger, salata, kebap gibi yiyeceklerin fiyatları 300 liradan başladığı belirtiliyor. Fethiye’de yer alan Help Beach’in ücreti 200 lira, ancak kalabalık gruplarla gittiğinizde 4-6 kişilik fiyatlar 1.600-4.000 lira civarında değişiyor. Deniz kenarında yer alan şezlonglarda oturmak isterseniz, ücret biraz daha artıyor. İstanbul Büyükada’da yer alan Yörükali Plajı’nda günlük kişi başı ücret 100 lira. Bu ücretlerin içerisinde şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetler de bulunuyor.
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Bazı plajlar rezervasyonlarını Instagram’dan DM yani direkt mesaj yoluyla almaya geçmiş yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Bu arada Bodrum’da bazı plajlarda patates kızartması 60 lira, makarna 145 lira, pizza 180 liradan satılıyor.
Bodrum’da sezonu açtı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'da özel plajların ve lahmacunların fiyatları gündemde. Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum'da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor. Geçen yıl fiyatlar 200 lira ile 900 lira arasında değişirken, bu yıl fiyatlar ise 200 liradan başlayıp 1.500 liraya çıkıyor. Lahmacun fiyatları ise 200 liraya dayanıyor.


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