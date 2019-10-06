Kruvaziyerde YEP umudu

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, YEP’e göre söz konusu liman projesinin Aralık 2022’ye kadar tamamlanmasının planlandığına işaret ederken, projenin yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirileceğini belirtti. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevirili olmasından dolayı kruvaziyer turizmi açısından önemli bir potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, bu potansiyelin sektöre yansımadığını, gelişmeleri heyecanla beklediklerini ifade etti.

HERKESİN GÖZÜ İSTANBUL’DA

Alnıtemiz, sektör olarak altyapı ve liman yetersizliğinin en temel sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, kruvaziyer alanında atılan her adımın, sektöre yapılan her yatırımın, kendileri için kıymetli olduğunu kaydetti. Alnıtemiz, “Dünya çapındaki tüm cruise firmaları, gemi endüstrisi için bu adımlar büyük önem taşıyor. Herkesin gözü İstanbul’da. İstanbul, cruise rotalarının altın durağı” değerlendirmesinde bulundu.