Kuala Lumpur’da beşli zirve

İslam dünyasının güncel meselelerini gündeme getirmek ve çözüm bulmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu beş İslam ülkesi yeni bir inisiyatif başlatıyor. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülkenin öncü rol oynayacağını bildirdi. Mahathir, Malezya ile ortak kaygıları ve sorunları olan ülkelerden Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya’nın zirvenin çekirdek kadrosunu oluşturacağını işaret ederek, “Sorunlarımızı müzakere edip çözüm üretebilmek için az sayıda ülkeden isimlerle başlamak istedik. Bu yüzden 5 ülke seçtik” diye konuştu. Başkent Kuala Lumpur’da 18-21 Aralık’ta düzenlenecek zirvenin tanıtımını yapan Başbakan Mahathir, zirvenin içeriği ve katılımcı ülkelere dair bilgi verdi.

Dünyaya yeni mesaj

Malezya Başbakanı, Müslüman dünyasının sorunlarına işaret etmek ve çözüm sunmak üzere düzenlenecek zirveyi küçük bir başlangıç olarak niteledi ve “Müslümanların bu inisiyatifi desteklemesini istiyoruz. Ümit ederim ki dünyaya bir mesaj verebiliriz” dedi. Zirvede “Milli Egemenliğe Erişimde Kalkınmanın Rolü” temasının işleneceğini ifade eden Mahathir, İslam ülkelerinden toplam 450 lider, düşünür ve entelektüelin zirveye katılım sağlayacağının altını çizdi. Bu zirvenin İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara alternatif olmadığını vurgulayan Mahathir, “Söz konusu zirve küçük bir inisiyatif. İslam İşbirliği Teşkilatı çok büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda teşkilat üyesi diğer ülkeleri de zirvelere katabiliriz” dedi.

TV kanalı da yolda

Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz Eylül ayında, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün, İngiliz BBC televizyonuna benzeyen bir kanal kuracağını da açıklamıştı. Han, kanalda Müslümanlara ilişkin konulara yer verileceğini belirterek “Toplantımızda Müslümanların meselelerinin altını çizmenin yanında İslamofobi’yle de mücadeleye ilişkin yayınlar yapacak BBC tipi İngilizce kanal kurmaya karar verdik” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, Türkiye-Malezya-Pakistan’ın ortak televizyon kanalı projesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerin baş başa gerçekleştirdiği söz konusu toplantının ilgili bölümüne şahsımı da davet ederek bu ortak televizyon kanalı girişimiyle ilgili olarak talimatlandırdı” ifadelerini kullanmıştı.