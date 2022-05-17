Küçük Asiye ölümden dönmüştü: Pitbull vahşetinde tutuklu sanıklara tahliye

Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, \"Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak\" dedi.