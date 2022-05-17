Küçük Asiye ölümden dönmüştü: Pitbull vahşetinde tutuklu sanıklara tahliye

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada tahliye edilen Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Mustafa Yiğit, duruşma sonrası yapılan itiraz üzerine tekrardan tutuklanmıştı. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tutuklama kararına 3 sanığın avukatları itiraz etti.
Üst mahkeme sıfatıyla avukatların itirazını inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit’in tahliye edilmesine karar verdi.
Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.
Davanın geçmişi
Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep’te ve ardından da Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alınmıştı.
27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan’da görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit’in tutuklanmasına karar verilmişti.
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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete aptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.
Hastanın uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını vurgulayan Çete, şunları kaydetti:<br><br>\"Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi...
Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir.\"
ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ<br><br>Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye \"Eve gitmek istiyorum\" dedi.
Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de \"Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin\" diye konuştu.
Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, \"Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak\" dedi.
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten yeni haber var
Gaziantep'te 2 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in tedasinde yeni bir gelişme yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek, "Bir iki gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor." dedi. Çete "Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut" diye konuştu Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. İşte Gaziantep'te pitbull saldırına uğrayan Asiye Ateş'in son durumu...
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye’nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi.
Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep’ten 25 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek tedavisine başlandı.
Bir gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık’ta normal servise alındı.
Bu süreçte yapılacak diğer operasyonlar da planlandı.
DOKTORDAN YENİ AÇIKLAMA<br><br>Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, “Hastamız Asiye Ateş’in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı.
Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır.
Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir” dedi.
Gaziantep'te pitbull köpeklerin saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin doktorundan yeni açıklama
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik yeni operasyonlar yapıldı.
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27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.<br><br>
Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.<br><br>Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını ileri sürdüler.
Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay<br><br>Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.
Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.
Minik Asiye ölümden dönmüştü: Pitbull saldırısı davasında sanıklar için yeni karar verildi
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.