Küçük İsa’dan acı haber geldi

Bartın’ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün’den acı haber geldi. Önceki gün Kur’an kursundan dönerken sel sularına kapılan Akgün’ü arama çalışmaları dün günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı. Küçük İsa’nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyü Fırdan Mahallesi mevkiinde dere yatağında, bölgede gezen Adil Özsoy tarafından görüldü. Özsoy’un muhtara bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İsa Akgün

ÖNCE OYUNCAK ZANNETTİM

Küçük çocuğun cansız bedenini bulan belde sakinlerinden Adil Özsoy, “Bu sabah dolaşayım dedim. Dolaşırken baktım orada maket bebek şeklinde göründü gözüme. Biraz yaklaştım baktım uzaktan. Dün çocuğun suya kapıldığı haberleri aklımdaydı ama bulunup bulunmadığını bilmiyordum. Bu olabilir diye aklıma geldi. Muhtarımıza haber verdim. Irmak kenarında bebek cesedi gördüm dedim. Daha sonrada yetkililere haber verdik. Dolaşmak amaçlı çıkmıştım yani. Olay bu” dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Küçük İsa’nın ölümü ailesini ve beldeyi yasa boğdu, ablası Yıldız, babası Ali ve akrabaları da sinir krizi geçirdi. Küçük İsa’nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇELİKTAŞ’IN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Önceki gün, Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş da (70) kaybolmuştu. Çeliktaş’ın cesedi, ekipler tarafından evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulunmuştu. Akgün’ü arama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla ara verilmişti.

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