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Küçük Muhammed Protez Ayağa Kavuştu

Gelişim geriliği nedeniyle sağ ayağı kesilen 3 yaşındaki Muhammed Kızıltepe Kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle protez ayağa kavuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçük Muhammed Protez Ayağa Kavuştu
Kızıltepe Belediyesi

Protez ayağına kavuşan küçük Muhammed’i Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam evinde ziyaret etti. Muhammed’in yürüyüşüne tanıklık eden Çam’ın gözleri doldu.

Bugün Muhammed yavrumuzun protez bacağının takıldığı gün diyen Çam: “Muhammed’in geçen hafta sosyal medyaya koltuk değneği ile görüntüsü yansımıştı. Bu görüntü hem bizleri hem sivil toplum kuruluşlarımızı hem de tüm Türkiye’yi bir noktada birleştirdi. Bizlerde hemen Muhammed’in ailesine ulaştık. Kızıltepe yetimler derneğimiz, hayırsever vatandaşlarımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz ile beraber Muhammed’in ailesine ulaştık. Hayırseverlerimiz ile birlikte Muhammed’e ilk protez bacağının ekipmanları geldi. Bugünden itibaren koltuk değneğine bağımlı olmaksızın yürümeye başladı. Protez bacağına olan adaptasyon sürecini kısa zamanda atlatacaktır.

Muhammed ilk defa koltuk değneksiz bugün yürüdü. Muhammed bugün her iki ayağına da ayakkabısını giydi. Ayakkabı giymenin mutluluğunu yaşadı. Küçük Muhammed’in kuzeni Diyadin de gelişim geriliği nedeniyle ayağında sorun yaşamakta. Tedavisi için yapılması gereken her ne varsa yapacağız. Onunda da tıpkı Muhammed gibi koşacağı günleri göreceğiz ”dedi.

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