Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin arandığı bölgede kan izine rastlandı

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.

Bir kayada kan izine rastlanılması üzerine inceleme başlatıldı

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DHA AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.

Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

"Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık"

Baba Mehmet Yağal, henüz kızlarına ait bir ize ulaşılamadığını söyledi.

Kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini aktaran Yağal, "Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık. Bir ayak izi görülmüştü. Onun dışında şu an başka bir şey yok. Arıyorlar, herkes burada. Araştırıyoruz. Hala bir sonuca ulaşılamadı. Henüz hiçbir şey yok" diye konuştu.

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DHA AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Arama çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunan özel bir eğitim kurumunda görevli 10 öğretmenden Hakan Eraslan, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Müslüme çocuğumuzun kaybolduğunu duyunca yardım etmek ve arama faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye geldik. Şartlar zor. Bu zor şartlarda 'Acaba çocuğumuzdan bir haber alabilir miyiz? Ona ulaşabilir miyiz? Bunda bizim de bir katkımız olur mu?' düşüncesiyle çalışmalara katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Nezir Arslan da bölgenin zorlu bir araziye sahip olduğunu, çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini kaydetti.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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FOTOĞRAF 44 Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmalarında bir hafta geride kaldı 8. güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekibin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgede bulunan Gülnar Belediyesi’ne, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı belediyeleriyle, il ve ilçe teşkilatlarının da katılmasıyla arama kurtarmada yer alan personel sayısı 350’ye kadar ulaştı. Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında bugüne kadar 12 kilometrelik alan karadan defalarca tarandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal droneların yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalara da AFAD ekipleri tarafından iniş gerçekleştiriliyor. İlk günden itibaren Müslüme’nin kaybolduğu bölgede olan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da, arama çalışmalarına yeni katılanları yönlendirerek yeni bir gözle bakılmasını sağlıyor. \"Müslüme, bir şekilde bulunacak\"<br><br>10 Kasım’dan itibaren aynı ümitle arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, \"Bugün biraz daha yoğun olunmasının sebebi genel başkanımız Devlet Bahçeli bölgedeki belediyelerimize talimat verdi, teşkilatlarımıza talimat verdi, hepsi sırayla grup grup arama kurtarmaya katılıyor. İnşallah buluncaya kadar da bu heyecan, bu ümit devam edecek. 12 kilometre yarıçaplı bir alan bu güne kadar en az 6-7 defa tarandı. Farklı göz, farklı kişi her çalının altını farklı bir bakışla, her kayanın dibini farklı bir gözle aradı. Tabi Allah’tan ümit kesilmez diyoruz. Tabi devletimizin bütün güçleri, imkanları burada. AFAD, AKUT hala ilk günkü heyecanla, ümitle çalışıyor. Jandarmamız burada. Bölgede Gülnar Büyükeceli Komando Taburu burada. Orman İşletmesi burada. Belediye personelimiz ilk günden beri burada. Teşkilatlarımızdan gelen ekiple de bir hayli kalabalık olduk. İnşallah buralarda varsa eğer Müslüme, bir şekilde bulunacak\" dedi. \"Devletin tüm imkanları burada\"<br><br>Ekibiyle gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, \"Görüyoruz ki zaten devletin bütün imkanları burada. Gülnar Belediye Başkanımızın dediği gibi ilk gün hemen haber alır almaz tüm ekibiyle burayı hemen sabaha kadar taramış. Ondan sonra devletin tüm birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın tüm imkanları, devletin tüm imkanları bu bölgede seferber edilmiş. Tabi temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunur. Ailesi ve bütün milleti çok büyük sevince boğacağına inanıyorum\" diye konuştu. Olay yerine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktan gelen Erdemli Belediyesi personellerinden Mehmet Çınar ile Murat Gödelek de, küçük Müslüme’yi arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ve umutların devam ettiğini kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Bozyazı ilçesinden 20 kişilik bir grupla geldiklerini aktaran parti sekreteri Ercan Baş da şu ana kadar 3 bölgede arama çalışmasına katıldıklarını ifade etti. Dördüncü bölgede de çalışmaya destek vereceklerini dile getiren Baş, \"Ümidimizi kesmedik. Müslüme ilk andan itibaren tüm Türkiye’nin hatta tüm dünyanın kızı oldu. Bizim de kızımız. Biz bir evladımız olarak kabul ettik, burada olmazsa başka bir şekilde devletimizin çalışmaları mutlaka geniş alanda sürüyor, diğer bölgelerde de sürüyor. Bulmaya inancımız var. İnşallah sonucu güzel olacak, inancımız tam\" şeklinde konuştu. BİR KAYADA KAN İZİNE RASTLANDI<br><br>Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.<br> Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.<br> Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor. BABA: HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR<br><br>Baba Mehmet Yağal, \"Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz\" dedi. <br> 'AYAK İZİ' İDDİASINA TERMAL KAMERALI TARAMA <br><br>Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı. 100'E YAKIN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI<br><br>Jandarma Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor. 1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 2 buçuk yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Müslüme kaçırıldı mı? Arama çalışmalarında 8. gün: Kan izine rastlandı Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde oynarken kaybolmasının ardından bir hafta geçti, 8'inci güne girildi. 200 kişilik profesyonel ekibin yaklaşık 12 kilometrelik alanı tek tek aradığı bölgede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllünün destek vermesiyle sayı 350'ye ulaştı. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması sonrası ekipler, kaçırılma ihtimalini de araştırıyor. Aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesi alındı. Ayrıca arama çalışmalarının sürdüğü bölgede bir kayada kan izine rastlandı.





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