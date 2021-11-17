Gündem Mersinde kaybolan 3 yaşındaki Müslümenin arandığı bölgede kan izine rastlandı
MERSİN

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin arandığı bölgede kan izine rastlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bir kayada bulunan kan izinden örnek alındığı ve inceleme başlatıldığı öğrenildi. Arama çalışmalarına 10 öğretmen de destek veriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Küçük Müslüme bulundu mu? Mersinde kaybolan 3 yaşındaki Müslümenin arandığı bölgede kan izine rastlandı
Müslüme

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.
Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.

Bir kayada kan izine rastlanılması üzerine inceleme başlatıldı

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.
DHA
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.

Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

"Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık"

Baba Mehmet Yağal, henüz kızlarına ait bir ize ulaşılamadığını söyledi.

Kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini aktaran Yağal, "Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık. Bir ayak izi görülmüştü. Onun dışında şu an başka bir şey yok. Arıyorlar, herkes burada. Araştırıyoruz. Hala bir sonuca ulaşılamadı. Henüz hiçbir şey yok" diye konuştu.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.
DHA
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Arama çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunan özel bir eğitim kurumunda görevli 10 öğretmenden Hakan Eraslan, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Müslüme çocuğumuzun kaybolduğunu duyunca yardım etmek ve arama faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye geldik. Şartlar zor. Bu zor şartlarda 'Acaba çocuğumuzdan bir haber alabilir miyiz? Ona ulaşabilir miyiz? Bunda bizim de bir katkımız olur mu?' düşüncesiyle çalışmalara katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Nezir Arslan da bölgenin zorlu bir araziye sahip olduğunu, çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini kaydetti.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Müslüme kaçırıldı mı? Arama çalışmalarında 8. gün: Kan izine rastlandı
FOTOĞRAF 44
Title
Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.
Title
Burada geçtiğimiz çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.
Title
Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Title
Bölgede arama çalışmalarında bir hafta geride kaldı 8. güne girildi.
Title
200 kişiden oluşan profesyonel ekibin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgede bulunan Gülnar Belediyesi’ne, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı belediyeleriyle, il ve ilçe teşkilatlarının da katılmasıyla arama kurtarmada yer alan personel sayısı 350’ye kadar ulaştı.
Title
Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında bugüne kadar 12 kilometrelik alan karadan defalarca tarandı.
Title
Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal droneların yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalara da AFAD ekipleri tarafından iniş gerçekleştiriliyor.
Title
İlk günden itibaren Müslüme’nin kaybolduğu bölgede olan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da, arama çalışmalarına yeni katılanları yönlendirerek yeni bir gözle bakılmasını sağlıyor.
Title
\"Müslüme, bir şekilde bulunacak\"<br><br>10 Kasım’dan itibaren aynı ümitle arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, \"Bugün biraz daha yoğun olunmasının sebebi genel başkanımız Devlet Bahçeli bölgedeki belediyelerimize talimat verdi, teşkilatlarımıza talimat verdi, hepsi sırayla grup grup arama kurtarmaya katılıyor.
Title
İnşallah buluncaya kadar da bu heyecan, bu ümit devam edecek. 12 kilometre yarıçaplı bir alan bu güne kadar en az 6-7 defa tarandı. Farklı göz, farklı kişi her çalının altını farklı bir bakışla, her kayanın dibini farklı bir gözle aradı.
Title
Tabi Allah’tan ümit kesilmez diyoruz. Tabi devletimizin bütün güçleri, imkanları burada. AFAD, AKUT hala ilk günkü heyecanla, ümitle çalışıyor. Jandarmamız burada. Bölgede Gülnar Büyükeceli Komando Taburu burada.
Title
Orman İşletmesi burada. Belediye personelimiz ilk günden beri burada. Teşkilatlarımızdan gelen ekiple de bir hayli kalabalık olduk. İnşallah buralarda varsa eğer Müslüme, bir şekilde bulunacak\" dedi.
Title
\"Devletin tüm imkanları burada\"<br><br>Ekibiyle gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, \"Görüyoruz ki zaten devletin bütün imkanları burada. Gülnar Belediye Başkanımızın dediği gibi ilk gün hemen haber alır almaz tüm ekibiyle burayı hemen sabaha kadar taramış. Ondan sonra devletin tüm birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın tüm imkanları, devletin tüm imkanları bu bölgede seferber edilmiş. Tabi temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunur. Ailesi ve bütün milleti çok büyük sevince boğacağına inanıyorum\" diye konuştu.
Title
Olay yerine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktan gelen Erdemli Belediyesi personellerinden Mehmet Çınar ile Murat Gödelek de, küçük Müslüme’yi arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ve umutların devam ettiğini kaydetti.
Title
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Bozyazı ilçesinden 20 kişilik bir grupla geldiklerini aktaran parti sekreteri Ercan Baş da şu ana kadar 3 bölgede arama çalışmasına katıldıklarını ifade etti.
Title
Dördüncü bölgede de çalışmaya destek vereceklerini dile getiren Baş, \"Ümidimizi kesmedik. Müslüme ilk andan itibaren tüm Türkiye’nin hatta tüm dünyanın kızı oldu. Bizim de kızımız. Biz bir evladımız olarak kabul ettik, burada olmazsa başka bir şekilde devletimizin çalışmaları mutlaka geniş alanda sürüyor, diğer bölgelerde de sürüyor. Bulmaya inancımız var. İnşallah sonucu güzel olacak, inancımız tam\" şeklinde konuştu.
Title
BİR KAYADA KAN İZİNE RASTLANDI<br><br>Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.<br>
Title
Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.<br>
Title
Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.
Title
BABA: HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR<br><br>Baba Mehmet Yağal, \"Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz\" dedi. <br>
Title
'AYAK İZİ' İDDİASINA TERMAL KAMERALI TARAMA <br><br>Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor.
Title
Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.
Title
100'E YAKIN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI<br><br>Jandarma Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor.
Title
1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 2 buçuk yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Müslüme kaçırıldı mı? Arama çalışmalarında 8. gün: Kan izine rastlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde oynarken kaybolmasının ardından bir hafta geçti, 8'inci güne girildi. 200 kişilik profesyonel ekibin yaklaşık 12 kilometrelik alanı tek tek aradığı bölgede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllünün destek vermesiyle sayı 350'ye ulaştı. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması sonrası ekipler, kaçırılma ihtimalini de araştırıyor. Aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesi alındı. Ayrıca arama çalışmalarının sürdüğü bölgede bir kayada kan izine rastlandı.


Dördüncügemi de filoya katıldı

Dördüncü
gemi de filoya katıldı

​Bakan Dönmez müjdeli haberi paylaştı.
Değeri 70 bin lira

Değeri 70 bin lira

30 milyon yıllık fosillerden yapılıyor.
Üstada son görev

Evinden dualar ve tekbirler eşliğinde alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Külliye'de bir araya gelecek.

Devrim arabalarının mühendisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette 50+1 tartışmasına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Başkent Gaz hisselerindevurgun kokusu
Ekonomi

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.
AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti
Gündem

AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı, AK Parti Sivas milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.
Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor
Gündem

Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor

Ataşehir'de Başak Cengiz'i öldüren vahşinin avukat annesi istifa etti. Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti. Avukat anne oğlundan yıllardır ayrı yaşadığını belirterek suçu babaya attı. Oğlunun evini haberlerde gördüğünü söyleyen sorumsuz anne "Göktuğ'un evinde yer alan yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu basında yer alan haberlerden gördüm. Ben çocuğumun evine adım atıp bu durumu görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.