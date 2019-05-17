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İSTANBUL

Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekemece’de palet fabrikası yandı

Küçükçekmece'de bulunan bir palet fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Palet fabrikasında yangın
IHA
Palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasında yangın
IHA
Palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasında yangın
IHA
Palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasında yangın
IHA
Palet fabrikasında yangın
Palet fabrikasında yangın
IHA
Palet fabrikasında yangın

İstanbul Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yaklaşık bir buçuk saattir süren yangının söndürme çalışması devam ediyor.

Olay, saat 00.00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir palet üretim fabrikasında cıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikanın söndürme çalışması yaklaşık 1.5 saattir devam ediyor.

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