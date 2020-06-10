Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Küçükçekmece Gölünde tedirgin eden görüntü Bir bölümü kahverengiye büründü
İSTANBUL

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Kahverengiye büründü

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Bir bölümü kahverengiye büründü

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye büründü. Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti.

Haber Merkezi DHA
Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti.
Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti.

Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye büründü. Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti. Kahverengiye bürünen göl havadan da fotoğraflandı.

DHA
Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü kahverengiye büründü.

Mahalle sakini Orhan Azak, "Yıllardır buraya geliyorum. İlk defa böyle bir kızarıklık görüyorum. Normalde çok berrak bir suyu vardı. Bir koku da var. Daha önce koku da yoktu. 3 aydır ilk defa geliyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum" dedi.

İstanbul Boğazı'nda sıra dışı görüntü
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı görüntü

Mahalle sakini Haşim Dursun ise "Uzun zamandır burada oturuyorum. Gölü ilk kez böyle görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Suyu baya değişti. Koronavirüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmadım. Sonra buraya geldiğim de gölün renginin değiştiğini gördüm. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Kimse bu gölün neden böyle olduğunu bilmiyor" diye konuştu.

DHA
Daha öncede toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölün rengi çevre sakinlerini tedirgin etti.

Mahalle sakini Haşim Dursun ise, "Uzun zamandır burada oturuyorum. Gölü ilk kez böyle görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Suyu baya değişti. Koronavirüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmadım. Sonra buraya geldiğim de gölün renginin değiştiğini gördüm. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Kimse bu gölün neden böyle olduğunu bilmiyor" diye konuştu.

DHA
Kahverengiye bürünen göl havadan da fotoğraflandı.

Veysel Kahraman de "Çocukluğumuz bizim bu gölde geçti. Burayı çok iyi bilirim. Ama yaklaşık on gündür bu şekilde. Bugün yine iyi daha önce simsiyahtı. Pırıl pırıl olduğu zamanlar oluyor. Her gün buraya yürüyüşe geliyorum. Son on gündür bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
İsraile kırmızı çizgi uyarısı

İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı

Çavuşoğlu: ​İslam ülkeleri olarak sonuçları olacağını göstermeliyiz.
Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan Putin ile görüştü

Gündem: Libya'da Rus paralı askerlere rağmen kaybeden Hafter.
Yunanistanateşle oynuyor

Yunanistan
ateşle oynuyor

​Türk gemisini engellemeye kalktı, kaçmak zorunda kaldı.
Vandallığın<br>bu kadarı

Vandallığın
bu kadarı

​Ailesini 5 aydır göremeyen sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler.
Böyle dalga geçtiler

Böyle dalga geçtiler

​Trump destekçilerinden iğrenç eylem.
MEB'den karne kararı

MEB'den karne kararı

​Bundan sonra dijital ortamdan erişime açılacak.
İttifakı karıştıracak çıkış

İttifakı karıştıracak çıkış

​"Fatih'in vasiyeti yerine getirilsin, Ayasofya açılsın."
CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

​Kurultay için bakanlık devrede: Açık alanda kurallara göre yapın.
Bizimle savaşmak istemezsiniz

Bizimle savaşmak istemezsiniz

​Bakan Akar, Yunanistan'ın 'savaş' tehdidine güldü geçti...
85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

​Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara...
​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

Bu fotoğraf olay oldu.
Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Kafayı yerli ve milli İHA'larla bozan Yunan spiker çıldıracak.
Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Üretim devrimi: 3D yazıcı ile maliyetler azaldı.
Hafter sırra<br>kadem bastı

Hafter sırra
kadem bastı

Bakan Akar'dan Libya'daki zafere dair önemli mesajlar.
Turistler için kapılar açıldı

Turistler için kapılar açıldı

Almanya'dan kalkan uçak Antalya'ya turistlerle indi.
Maske yok temas var

Maske yok temas var

​ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor.
Başka ülkede örneği yok

Başka ülkede örneği yok

​İki kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği tavşan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.