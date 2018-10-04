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Karısının boğazını satırla kesen adamın ifadesi

Küçükçekmece vahşeti uykuda gelmiş

Küçükçekmece'de 66 yaşındaki Adil D., 57 yaşındaki eşi İkram D.'yi uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü. Kaçtığı Tekirdağ'da yakalanarak tutuklanan kocanın, daha önce de eşini iple tavana asarak öldürmek istediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Karısını uykuda satırla boğazından yaralayarak öldüren adamın ifadesi kan dondurdu.
Karısını uykuda satırla boğazından yaralayarak öldüren adamın ifadesi kan dondurdu.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 311 Çıkmaz Sokak'taki bir evde yaşayan Adil D. önceki gün saat 11.00 sıralarında polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Gidin adreste bulun, şuan yaşamıyor" dedi. İhbar üzerine hemen eve giden polis ekipleri 57 yaşındaki İkram D.'yi yatak odasındaki yatağında boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

"Babamın doğum gününü kutladık"

Eve giden polise kapıyı, babasının annesini öldürdüğünden habersiz olan çiftin oğulları D.D. açtı. Polisin yatak odasında annesinin cesedini bulmasıyla cinayetten haberdar olan D.D. polise verdiği ifadesinde şunları söyledi:

  • "Dün babamın doğum günüydü. Akşam eve pasta ve hediye alıp geldim. Annem, babam ve ben, doğum günü pastasını kesip birlikte yedik. Daha sonra ben arkadaşıma gittim. Sabaha karşı eve geldim. Annem açtı kapıyı. Odama geçtim yattım. Herhangi bir boğuşma ya da bağrışma sesi duymadım."

Daha önce de asarak öldürmek istemiş

D.D.,"Babam daha önce de annemi iple tavana asmıştı. Ben kurtarmıştım. Ama bununla ilgili annem şikayette bulunmamıştı" dedi.

"Uyurken boğazını kestim"

Cinayetin ardından kaçan Adil D. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonrası Tekirdağ Kapaklı'da gözaltına alındı.

  • İstanbul'a getirilen koca, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.
  • Adil D.'nin ifadesinde "Sabah uyandım. Elime geçirdiğim satırla boğazını kestim. Daha sonra polisi arayarak ihbar ettim" dediği öğrenildi.

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