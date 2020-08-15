Facianın eşiğinden dönüldü: Servis minibüsü bir anda alev aldı işçiler son anda kurtuldu

Olay, saat 03.00 sularında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Edip Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini evine bırakan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından bir anda yanmaya başladı.

Ezer, hemen minibüsteki 2 işçiyi tahliye ederek minibüsü, geniş sokaktaki geniş alana çekti.

Kısa sürede alevler içinde kalarak küle dönen minibüste, ufak çaplı patlama meydana geldi.

Sürücü daha sonra itfaiyeye haber verirken, minibüs kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Alev topuna dönen minibüste ufak çaplı patlamalar meydana geldi, bazı evlerin camları kırıldı.

FOTOĞRAF 7 Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi. Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu. Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi. gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi. Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı. Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi. BiP'te paylaş

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BAŞKA BİR OTOMOBİLE DE SIÇRADI

Yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

Soğutma çalışmalarının ardından minibüste inceleme yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyu anlatan araç sürücüsü Salih Ezer, “Arnavutköy’den geliyordum, personel indirirken duman çıktı önden. Su tuttum baktım yetişemedim, 30 saniye sürmedi. Ön taraftan sağdan çıktı. Çok şükür yaralanan olmadı ama minibüs gitti” dedi.

Yangın sonrası minibüs küle döndü.

Olayı gören mahalle sakini Metin Deler, “Şurada araç durdu, önünden bir ateş çıktı. ondan sonra aracı buraya aldı ki, binalara sıçramasın diye. Allah korusun binalara da sıçrayabilirdi, çok tehlikeli sonuçlar da olabilirdi. Araç şuan kül halinde” diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Olay, saat 03.00 sularında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Edip Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini evine bırakan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından bir anda yanmaya başladı. Ezer, hemen minibüsteki 2 işçiyi tahliye ederek minibüsü, geniş sokaktaki geniş alana çekti. Sürücü daha sonra itfaiyeye haber verirken, minibüs kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Alev topuna dönen minibüste ufak çaplı patlamalar meydana geldi, bazı evlerin camları kırıldı. Yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından minibüste inceleme yapıldı. Servis minibüsü bir anda alev aldı işçiler son anda kurtuldu Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü. Servis minibüsü evine gidecek işçileri indirdiği sırada bir anda yanmaya başladı. Minibüsteki işçiler hızla araçtan kendini dışarıya atarken, kısa süre içinde alev topuna dönen minibüs küle döndü. Yangın sonrası araçta ufak çaplı meydana gelen patlamalar nedeniyle etraftaki evlerin camları da kırıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı. Polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı. Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Uygulamada, 131 bin 67 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 şahıs yakalandı. 17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrolde 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edilirken, işlem yapılan söz konusu araçlara ise toplamda 267 bin 253 TL para cezası kesildi. Faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik uygulamada 739 açı iş yeri denetlenirken, kuralları ihlal eden 14 iş yerine toplamda 10 bin 521TL idari para cezası kesildi. Çok sayıda uyuşturucu hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti. Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi’ne götürdü. Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi. Narkotik köpeklerin de katıldığı aramalarda 11 kök Hint Keneviri, 5 kilo 674 gram uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu hap, 5 bin adet ‘captagon’ isimli uyuşturucu hapı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 405 TL para ele geçirildi. İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 165 noktada yapılan helikopter destekli uygulamaya özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katılırken yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı. BiP'te paylaş

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