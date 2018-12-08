Küçükçekmece’de alışverişe ‘engel’ yok

İçerisinde sosyal tesis, otopark, mescit, tuvalet, bulunan kapalı pazarlarda yürüyen merdiven ve engelli vatandaşlar için bulunan asansörler, onlara istedikleri gibi pazar alışverişlerini yapma imkanı sunuyor.
ASANSÖRLER BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR
Sultanmurat Mahallesi’nde yaşayan yüzde 80 bedensel engelli Erdoğan Şin, alışveriş için geldiği kapalı pazar yerine asansörler sayesinde rahat bir şekilde eriştiğini ifade ederek, “Pazar yeri evime çok yakın bir alanda yapıldı. Asansörlerden çok memnunum. Pazar yerine ve yukarıda bulunan parka kimseye ihtiyaç duymadan inip çıkabiliyorum” diye konuştu.
- ‘GENİŞ ALANLAR MEVCUT’
- Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Halis Alan ise “Pazarımızın iki tarafında da asansörler var. Sadece engelliler değil yaşlılar da düşünülmüş. Eskiden pazar yerlerimiz sokak içlerindeydi. Bizim engelli araçlarıyla oralara girmemiz mümkün değildi. Pazarcılarımız direkleri gerdikleri için hiçbir engelli vatandaşın girmesi söz konusu değildi. Burada bizlere sunulmuş geniş alanlar mevcut. Bu imkanı sunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederim” dedi.