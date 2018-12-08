Küçükçekmece’de alışverişe ‘engel’ yok

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan modern kapalı pazar yerleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

İçerisinde sosyal tesis, otopark, mescit, tuvalet, bulunan kapalı pazarlarda yürüyen merdiven ve engelli vatandaşlar için bulunan asansörler, onlara istedikleri gibi pazar alışverişlerini yapma imkanı sunuyor.

ASANSÖRLER BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Sultanmurat Mahallesi’nde yaşayan yüzde 80 bedensel engelli Erdoğan Şin, alışveriş için geldiği kapalı pazar yerine asansörler sayesinde rahat bir şekilde eriştiğini ifade ederek, “Pazar yeri evime çok yakın bir alanda yapıldı. Asansörlerden çok memnunum. Pazar yerine ve yukarıda bulunan parka kimseye ihtiyaç duymadan inip çıkabiliyorum” diye konuştu.