|
Gündem

Aziz Yeniay'ın seçim programındaki silahlı saldırıya ilişkin üç şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz cumartesi günü AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programında silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli arasında yer alan üç çocuk, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

22:52 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:55 - 14/02/2024 Çarşamba
AA

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, kendisinin hedef alındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.

Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştirildiği araçta 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Savcılık sevk yazısında, Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve seçim heyetiyle olay yerinde görevli polis memurlarına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda müşteki E.G.D'nin başından uzun namlulu silah mermisiyle vurularak yaralandığı, polis memurları B.Ç, Y.Y, ve K.N'nin olay sırasında araçların arkasına sığınarak saldırıdan kurtuldukları anlatıldı.

Yazıda, Yeniay'ın, programı tam olarak bitmediği için dernekten dışarıya çıkamaması dolayısıyla saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.

"Aracın tavanına çıkarak ateş açtı"

Sevk yazısında, suça sürüklenen çocuk Y.A'nın saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üye olduğu, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahı temin ederek şüpheli Mazlum Doğan'a verdiği ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

Yazıda, suça sürüklenen çocuk S.T'nin, saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında olay sırasında kullanılan aracın tavanına çıkarak elindeki silahla müştekilere rastgele ateş edip kasten yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı.

Suça sürüklenen Ç.S'nin ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında aracın sol camından elindeki silahla müştekilere rastgele ateş açarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.

Üç çocuk şüpheli tutuklandı

Suça sürüklenen bu 3 çocuk, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklama, suça sürüklenen 1 çocuk ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.


AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silahla ve tabancayla düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı lanetleyerek olayla ilgili Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde SUV model bir araçla gelen saldırganların ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


#AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay
#sevk
#tutuklama
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri