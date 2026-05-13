Küçükçekmece’de iş yeri alevlere teslim oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murad Mahallesi Sultan Murad Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sararken, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Yangını söndürmeye çalışan 3 çalışan ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.