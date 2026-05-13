Küçükçekmece’de iş yeri alevlere teslim oldu

İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye çalışan 3 çalışan dumandan etkilenirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde iş yerinin alevler içinde kaldığı görüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murad Mahallesi Sultan Murad Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sararken, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Yangını söndürmeye çalışan 3 çalışan ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, iş yerinin alevler içinde kaldığı ve vatandaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.