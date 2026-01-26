Yeni Şafak
Küçükçekmece’de iskelede yangın: İki kayık kül oldu

Yangın, Gölağzı Parkı’ndaki iskelede çıktı.
Yangın, Gölağzı Parkı’ndaki iskelede çıktı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde göl ağzındaki iskelede çıkan yangında, alevlerin sıçradığı iki kayık kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Küçükçekmece’de göl ağzında iskelede çıkan yangında iki kayık yandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Gölağzı Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Menekşe Deresi’nde iskelede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler iskelenin yanında bağlı iki kayığa da sıçradı. Kayıklar alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



