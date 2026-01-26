Küçükçekmece’de iskelede yangın: İki kayık kül oldu

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Gölağzı Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Menekşe Deresi’nde iskelede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler iskelenin yanında bağlı iki kayığa da sıçradı. Kayıklar alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.