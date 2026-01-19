Yeni Şafak
İstanbul'da kar yağışı ile birlikte işe gidenler zor anlar yaşadı

09:2919/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. Küçükçekmece'de sokakları kullanan araçlar yolda kalırken, Esenler'de otobüsler sokakta ilerleyemedi.

İstanbul'da sabah etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı.

Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi.

Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü. 

Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar ise kar keyfi yaşadı.

#İstanbul
#Kar
#Kış
