Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu: Drift sevdası faciaya neden oluyordu

Kaçak göçmenlerin yakalanma anları havadan görüntülendi

Türkiye genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin aldığı önlemler ve faaliyetleri, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal tarafından anlatıldı.



Türkiye genelinde jandarma tarafından yılbaşından 19 Mayıs 2022'ye kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63'ünün doğu ve güneydoğu sınır illerinde, yüzde 37'lik oranın ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandığı belirtildi. Göçmenlerin çeşitli tarihlerde sınırdan ve denizden kaçak geçerken insansız hava araçları ile takip edilerek yakalanma anları kameralara yansıdı.