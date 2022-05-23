Gündem Küçükçekmecede kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu Drift sevdası faciaya neden oluyordu
İSTANBUL

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu: Drift sevdası faciaya neden oluyordu

Küçükçekmece’de drift attığı iddia edilen bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halı sahaya düştü. Kazada şans eseri halı sahada bulunan çocuklardan hiçbiri yara almadan kurtuldu.

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Haber Merkezi İHA
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu: Drift sevdası faciaya neden oluyordu
Halı sahada bulunan çocuklar kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan 34 VE 9122 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü.

Faciadan dönülen kazada şans eseri halı sahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazken araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ "DRIFT ATIYORDU" İDDİASI

Kaza sırasında halı sahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti. Belki 100-120 ile geliyordu. Buraya geldi, el frenini bir çekti, takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi, direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum, araba süremem bundan sonra.” dedi.

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