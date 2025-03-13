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Küçükçekmece'de motosikletli şüpheliler park halindeki otomobile ateş açtı

Küçükçekmece'de motosikletli şüpheliler park halindeki otomobile ateş açtı

11:5313/03/2025, Perşembe
DHA
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Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi

Küçükçekmece'de bir sokağa motosikletle gelen şüpheliler, park halindeki otomobile silahla ateş açtı. Otomobilde hasar oluşurken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Akkavak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen şüpheliler park halindeki 34 UL 6997 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunlar otomobile isabet ederken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.






#Küçükçekmece
#Motosiklet
#Saldırı
#Silahlı Saldırı

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