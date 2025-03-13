Küçükçekmece'de motosikletli şüpheliler park halindeki otomobile ateş açtı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.