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Bursa'da bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu

Bursa'da bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu

14:3212/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
AA
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Yeniceabat Mahallesi'ndeki okulundan çıkan Yakup A. (18) ile daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli, yanlarında bulunan tabanca ve tüfekle ateş etti

Saldırıda bacağından yaralanan Yakup A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen, tanıkların ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki bi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 şüphelinin olayın ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.


#Bursa
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#Yaralama

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