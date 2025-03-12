Otelde dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı 3 tetikçiyle birlikte tutuklandı

İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi. Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartışan Cevzet Ö., 4 Mart'ta 2 kardeşi tarafından silahla tehdit edilip, yumruk ve tekmelerle darbedildi. Cevzet Ö.'ün, biri elinde tabanca bulunan 2 kardeşi tarafından lobide darbedildiği anlar, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı.