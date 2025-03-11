Bursa'da esrarengiz ölüm: İki çocuk babası evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

Yakınları sinir krizi geçirdi





Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlanırken, Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.