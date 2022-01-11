Gündem Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene hapis istemi
İSTANBUL

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene hapis istemi

İstanbul Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Haber Merkezi İHA
Küçükçekmecede öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene hapis istemi
öğretmen Mustafa Ç.'nin öğrenci S. B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Ç. (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021’de Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur çocuk S. B.’nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Ç.’nin da aynı okulda öğretmenlik yaptığı aktarıldı.

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Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Ç.'nin öğrenci S. B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede öğretmen Mustafa Ç.’nin ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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