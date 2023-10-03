|
Gündem

Küçükçekmece'de seyir halindeki kamyonet devrildi

Küçükçekmece'de seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralanmıştı. Devrilen kamyonet İETT otobüsündeki bir yolculunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

11:28 . 3/10/2023 Salı
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Kaza, 30 Eylül Cumartesi Günü D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana gelen kazada  seyir halindeki kamyonet devrilmesi sonucu iki kişi yaralanmıştı. Bu kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu görüntülerinde yolcuları olan İETT otobüsünün kazayı saniyelerle atlattığı da görülüyor. İETT şoförü devrilen kamyonetin üzerine geldiğini görünce frene bastığı görülüyor.  Şoförün önünde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü de kaza anında frene basması ile arkasında gelen İETT otobüsünün hafif şekilde motosiklete çarpması da kameralara yansıdı.



#Küçükçekmece
#Kaza
#Kamyonet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü kamyona çarptı: 1 öldü, 11 yaralı