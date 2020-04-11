Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağını çiğneyip polise saldıran vandallar sabıkalı çıktı

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.

Polisin silahını almaya çalıştılar

Sokağa çıkma yasağına uymayan Devrim H.(19)'ye para cezası kesildiği sırada, polisle tartışmaya başladı. Devrim H. , polisle tartıştığı sırada polisin silahını almaya çalışarak polise saldırdı. Devrim H.'nin akrabası olduğu bildirilen Hasan H. (26), Hakim H. (50), Cengiz H. (18), İbrahim H. (36) ve Hüseyin H. (25) isimli kişiler de olay yerine gelerek polise saldırmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

OYNAT 01:00 Küçükçekmece'de parkta toplanan vandallar polislere saldırdı Küçükçekmece'de yasağa aldırış etmeden parkta toplanan bir grup, kendilerini uyarmak için olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Polis havaya ateş açarak durumu kontrol altına almaya çalışsa da olay büyüdü. Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilirken 6 kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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Sabıkalı çıktılar

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde yapılan aramada 3 bıçak ele geçirilirken, ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüler.

Şüphelilerden Hasan H.'nin çocuğa cinsel istismar , Hakim H.'nin 2 yaralama, Devrim H.'nin 2 uyuşturucu madde bulundurma ve İbrahim H.'nin tehdit suçundan suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.