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Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı

17:523/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında sonradan gözaltı kararı verilen 2 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında dosyadaki tutuklu sayısı yeniden 5'e yükseldi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında, savcılıkça taşeron şirketin Proje Müdürü N.B. ve İETT Metrobüs Daire Başkanlığında Denetim Amiri olarak görev yapan H.P. hakkında da gözaltı kararı verildi.


Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen N.B. ile H.P'nin tutuklanmasına karar verildi.


Kararın ardından dosyadaki tutuklu sayısı yeniden 5'e yükseldi.


Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu Ferhat Uçar (22) hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.


Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.


Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.


Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.


Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine göndermişti.


Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.


Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli tutuklanmıştı.


Tutuklanan şüphelilerden M.E. ve A.Y. tahliye olmuş, tutuklu sayısı 3'e düşmüştü.




#Küçükçekmece
#Metrobüs
#kaza

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