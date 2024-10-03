Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı

Uzmanlara göre, Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına yol inşaatındaki 4 hata yol açtı. E-5 Karayolu'ndaki ek yol şeridine çıkış noktası virajın tam bittiği yere konuldu. Şoförün virajı dönerken duran Doblo aracı fark etmesi zorlaştı. Sürücüye çıkış noktasını gösterecek hiçbir uyarı levhası ve ışıklı yol işareti yoktu. Dubaların yerleşimi hatalıydı. Yol devam ediyormuş gibi iki şerit arasında yerleştirildi. Oysa dubalar metrobüsü E-5’e yönlendirmeliydi. Bu tür yol çalışmalarında mutlaka araçları yönlendirecek görevlilerin de olması gerekir.