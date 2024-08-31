Metrobüs faciasında dört hata

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metrobüs kazasının yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan Yol Bakım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birbirini suçlarken, 53 kişinin yaralandığı kazanın ihmaller zinciri sonucunda olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası görüntüleri inceleyen uzmanlar adım adım kazaya davet çıkaran ihmalleri şöyle sıraladı:





VİRAJ BİTTİ KAZA OLDU

Metrobüs hattı için ayrılan E-5 Karayolu'ndaki ek yol şeridine çıkış noktasının tam viraj bitimi olması teknik olarak hataların başında geliyor. Ek yola aktarımı sağlayan ekiplerin eğim mesafesini iyi analiz ederek çıkış noktasını belirlemesi gerekiyordu. Metrobüslerin tam dönüşünde yer alan beyaz Doblo aracın metrobüsün hareket kabiliyetini en aza indirdiği ifade ediliyor.





YOLDA İŞARET YOKTU

İkinci ihmal ise, kazanın yaşandığı noktada ışıklı yol işaretlerinin bulunmaması. Kazaya ait videolarda metrobüsün kaza yaptığı noktanın öncesinde hiçbir bilgilendirme levhası, yol işaretinin olmadığı görülüyor. Çıkış noktasını metrobüs şoförüne belli bir mesafede hatırlatacak levha ve ışıklı uyarıların olmaması da kazaya adeta zemin hazırladı.





DUBALARDA HATA

Olayın ardından dikkat çeken bir diğer konu ise dubaların yerleşimiydi. Dubalar metrobüs hattını E-5'e çıkış noktasına uzatacak şekilde yerleştirilmedi. Kazanın olduğu noktada sanki yol devam ediyor gibi iki şerit arasına yerleştirilen dubalar kazaya davetiye çıkardı.





PERSONEL OLMALIYDI

Uzmanlar bu tür yol çalışmalarında araçları yönlendirmek için görevli kişilerin mutlaka olması gerektiğini söylüyor. İki şeritli ve dar bir yolda çalışma yapıldığı için ek yola çıkışa bağlanan noktalarda metrobüs trafiğini yönlendiren görevlilerin olmamasının da kazaya neden olan bir diğer unsur olduğuna dikkat çekiyor.





HABER VERİLMEDİ

52 kilometrelik metrobüs yolunda 44 durak bulunurken, bu yol üzerinde yapılacak her yapım çalışması için sürücülere dijital bildirim gönderiliyor. Ancak kazaya karışan metrobüs sürücüsü D.M.Ç., 'Bölgede çalışma yapılacağını bilmediğini' söyledi. Geçmiş yıllarda çalışma alanlarında kaza ihtimalini en aza indirmek için, sürücülerin yanında bulunan hareket amirleri, araçlara refakat ediyordu. Son dönemde yapılan çalışmalarda hareket amirlerinin de artık araçlarda bulunmadığı öğrenildi.





Uyarı levhası yoktu

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, Metrobüs şoförü D.M.Ç. ifadesinde, "Bana yol çalışması olduğunu bildirmediler. Olay mahallinde ve öncesinde, olayın olduğu yerde baypas açıldığına ve hızımı ona göre düşürmem gerektiğine dair herhangi bir uyarı levhası yoktu” dedi. Beyaz Doblo'daki şoför Ş.Y. ise 6 işçiyi suçladı. Önceki günlerde daha büyükken olay günü levhanın boyutunun daha küçük olduğunu ifade eden Ş.Y, "Gerekli işaretle levhaları koymak işçilerin göreviydi. Onlar görevini yerine getirmediği için kaza oldu” dedi.





5 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nden müdür ve müdür yardımcısı da gözaltına alındı. 8 şüpheliden Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.



