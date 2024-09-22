Yine metrobüs yine kaza!

Kazanın ardından Yeni Şafak’a konuşan AK Parti İBB Ulaşım Komisyonu Üyesi Eyüp Uyanık, “Her sabah güne yeni bir metrobüs kazasıyla başlıyoruz. İstanbullular bu manzaralara alışmamalı” dedi. İETT Genel Müdürlüğü’nün AK Parti döneminde tüm ulaşım otoritelerinde sözü geçen, birçok temsil gücü ve ödülleri elde eden, Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü sahibi bir kuruluş olduğunu söyleyen Uyanık, “Bu dönemde 3 bin 47 yeni otobüs temin edilmiş, 1999 adet Özel Halk Otobüsü (ÖHO) yenilenmiş, toplam 6bin 510 araç ile İstanbul halkına hizmet verilmişti. Memnuniyet oranları yüzde 70’ler seviyesinde, sefer gerçekleştirme oranları yüzde 97’lere kadar gelmişti. Her yıl ortalama 400 civarında otobüs alınmakta, filo yaşı 5,8 yıla kadar indirilmişti. Geçtiğimiz dönem ve şu ana kadarki CHP yönetiminde İETT Genel Müdürlüğü’nün üst yönetiminde sürdürülebilir istikrar sağlanamadığı gibi teknik kadrolarda da yıllardır kendini ispat etmiş, işinin ehli mühendisler devre dışı bırakılarak filoyu bugünkü rezil hale getiren kişiler görevlendirilmiştir” dedi.