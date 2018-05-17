Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
GündemKüçükçekmecedeki PTT şubesinde silahlı soygun
İSTANBUL

İstanbul yerel haberleri: Küçükçekmece'deki PTT şubesinde silahlı soygun

Küçükçekmece'deki PTT şubesinde silahlı soygun

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan PTT şubesinde silahlı soygun yapıldı. Şubeye gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 11 bin lirayı alıp kaçtı.

AA
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Küçükçekmece'de PTT şubesine gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 11 bin lirayı alıp kaçtı.

Yeni Mahalle Er Sokağı'ndaki PTT şubesine gelen yüzleri maskeli iki kişi, çalışanları silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kasadaki bulunan 11 bin lira civarındaki parayı alan soyguncular kaçtı.

Görevlilerin haber vermesiyle PTT şubesine gelen Olay Yeri ve Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı.

Asayiş ve karakol ekipleri ise soyguncuların yakalanması için bölgede uygulama başlattı.

İstanbul'da Kudüs'e destek mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM
İstanbul'da Kudüs'e destek mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSKİ'den sanayi suyuna indirim
EKONOMİ
İSKİ'den sanayi suyuna indirim

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.