Küçükçekmece'deki PTT şubesinde silahlı soygun

Küçükçekmece'de PTT şubesine gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 11 bin lirayı alıp kaçtı.

Yeni Mahalle Er Sokağı'ndaki PTT şubesine gelen yüzleri maskeli iki kişi, çalışanları silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kasadaki bulunan 11 bin lira civarındaki parayı alan soyguncular kaçtı.

Görevlilerin haber vermesiyle PTT şubesine gelen Olay Yeri ve Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı.

Asayiş ve karakol ekipleri ise soyguncuların yakalanması için bölgede uygulama başlattı.

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