Küçükköy trafiği yer altına alınacak

Gaziosmanpaşalı vatandaşların istek, şikâyet, talep ve önerilerini iletme şansı bulduğu Halk Meclisi toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi ve Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Tahsin Usta, hem talepleri dinledi hem de projelerini anlattı.

Küçükköy trafiğini yer altına alacaklarının müjdesini de veren Başkan Usta, “Trafiği rahatlatmak için Küçükköy Meydan ve Cengiz Topel Caddesi yeniden düzenlenecek. Küçükköy meydan düzenlemesi ve trafik düzenlemesi ile park, okul, halk eğitim merkezi, ilçe emniyet binasının olduğu alanı yeniden düzenleyerek içerisinde tiyatro salonu, düğün salonu, nikâh salonları, kapalı otopark, eğitim atölyeleri, sergi salonları ve konferans salonlarının bulunacağı Kültür Merkezi Ve Nikâh Sarayı inşa edeceğiz. Böylece ilçemizin en büyük nikâh salonunu Küçükköy’e kazandırmış olacağız” dedi.

METRO ÇALIŞMALARI BU YIL BAŞLAYACAK

Küçükköy’e kazandırılacak metro projeleri hakkında bilgi veren Usta, “Vezneciler, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa Merkez, Küçükköy Bilge Hastanesi’nin yanı, Küçükköy Camii’nin bulunduğu meydan, Cebeci Caddesi ve oradaki istasyonla birleşip Sultangazi’den, Arnavutköy’e oradan da İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlanacak. İstanbul’un en büyük metrosu olan bu projeyi 2019 yılı içinde başlatmayı düşünüyoruz. Ayrıca Eminönü-Eyüp tramvay hattı çalışmaları devam ediyor ve biz bu projenin Küçükköy metro hattına bağlanması ile ilgili de bir çalışmamız var” diye konuştu.