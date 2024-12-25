Kudüs hedefine destek yüzde 60

Araştırma şirketi Areda Survey “Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dair kamuoyu görüşleri Araştırması” yaptı. 23-24 Aralık’ta Türkiye genelinde cinsiyet, yaş, eğitim ve siyasal özellikleri temsil eden bin 100 kişiyle yapılan ankette katılımcılara 2 soru soruldu.

DEVLET BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI SORULDU

Devlet Bahçeli’nin MHP Genel Merkezi'nde pazar günü düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'de yaptığı konuşmalar anketin ana konusunu oluşturdu. İlk olarak “Devlet Bahçeli’nin ‘Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 57,1’ü “Doğru buluyorum” derken, yüzde 42,9’u yanlış bulduğunu söyledi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 60’I DOĞRU BULDU

Anketteki diğer soru ise “Devlet Bahçeli’nin ‘Şam’a gözünü dikenlerin Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır” açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 59,5’i “Doğru buluyorum” cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 40,5’i ise yanlış bulduğunu beyan etti.







