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Kudüs turları Tokak'tan

Yazar Talha Uğurluel’in Kudüs turlarında, FETÖ'nün İsrail'deki bağlantılarını sağlayan elebaşı Harun Tokak’tan destek aldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ'cü Harun Tokak
FETÖ'cü Harun Tokak

Erzincan'da, FETÖ'ye ilişkin soruşturmada tutuklanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in, savcılıkta örgütle irtibatını kestiğini öne sürmesine rağmen örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Uğurluel'in, 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini öne sürmesine rağmen 17-25 Aralık'tan sonra da yine örgüte yakın dernek, vakıf ve Samanyolu televizyonunda seminer ile programlar düzenlemeye devam ettiği anlaşıldı.

ELEBAŞLARIYLA İRTİBATLI

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Uğurluel'in, 2009 yılından sonra da çocuk yaştan itibaren örgüt elebaşı Gülen'in yanında yetişen, örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı ve Zaman gazetesinin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz'ın yanı sıra 4 yıl önce yurt dışına kaçan örgütün sözde Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik, Gülen'in operasyon ekibinden olup örgütün molla yapılanmasında yer alan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Talha Uğurluel

DİKKAT ÇEKİCİ İLİŞKİ

Uğurluel'in, ayrıca Aranan Teröristler Listesi'nin "yeşil" kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan, Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün sözde İsrail ve Ortadoğu imamlığının örgütün Başyüceler Meclisi üyesi Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu tespit edildi. Talha Uğurluel'in, 3 yıl önce yurt dışına kaçıp İsrail'de oturduğu ve örgütün İsrail'deki bağlantılarını sağladığı belirtilen Tokak ile ilişkisinin dikkat çekici olduğuna işaret edildi.

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TURLAR MERCEK ALTINDA

Savcılık, bu nedenle Uğurluel'in "Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa" isimli kitabına rağmen İsrailli yetkililerin herhangi bir engeline takılmadan çok sayıda Kudüs turu düzenlemesinin sebeplerini araştırıyor. Bu konuda Tokak'tan destek almış olabileceği değerlendirilen Uğurluel'in söz konusu firari örgüt mensupları ile Ağustos 2015 tarihine kadar iletişimini sürdüğünün tespit edildiği öğrenildi.

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