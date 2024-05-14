Kuduz hastalığıyla mücadele: Binlerce hektar alana aşılı yem bırakılıyor

İstanbul'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonuna, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği'nin uygulanmadığı şikayetinde bulunarak, sahipsiz köpeklerin toplanmasını talep etti.
Vatandaşların Meclis'e ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, taleple ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından bilgi istedi.
Bakanlık, komisyona gönderdiği yanıtta, kuduz hastalığı ile mücadelenin, "Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği" çerçevesinde yürütüldüğüne işaret etti.
Bakanlığın, kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği destekli "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesini 2019 yılı sonbaharında başlattığına işaret edilen yanıtta, şu bilgiler paylaşıldı:
Tarım ve Orman Bakanlığının yazısında, "Diğer paydaşların da eşit şekilde destek vermesi ile birlikte, ancak arzu edilen hedefe ulaşılabilmesi mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.