Kuduz hastalığıyla mücadele: Binlerce hektar alana aşılı yem bırakılıyor

"Avrupa Birliği Projesi kapsamında yaban hayatında kuduz hastalığının kontrol edilebilmesi amacıyla tilkilere yönelik, 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere toplam 6 uygulama yapılarak her bir uygulama döneminde 4,5 milyon adet aşılı yem atılmış olup, söz konusu çalışma 225 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 sonbaharında başlamış olan çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 132 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda oral aşı atım çalışmaları devam edecek"