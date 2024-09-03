Küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan

'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.