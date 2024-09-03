Küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

Dilruba Kayserilioğlu
İzmir
'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan
Dilruba Kayserilioğlu
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
7,5 ay hapis cezası verildi
7,5 ay hapis cezası verildi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Dilruba Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı.
Tahliye edilmişti
Tahliye edilmişti
İtiraz üzerine mahkeme Kayserilioğlu'nun
"Cumhurbaşkanına hakaret"
suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti.
12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilen Kayserilioğlu 18 gün sonra tahliye edilmişti.
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5 saat önce