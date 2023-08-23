Küfürbaz İYİ Parti kontenjanlı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, sosyal medyaya düşen skandal video sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘daire başkanlığı’ görevine son verildiği belirtildi. Tatlısu tarafından daha önce işten atıldığını söyleyen eski belediye çalışanlarından Eyüp Sağlıcaklı, “Biz AK Parti’li çalışanlar olarak iftira ile işten atıldık. AK Parti’li olduğumuz için huzur vermedi” dedi. Tatlısu’nun söz konusu olay nedeniyle daire başkanlığından bir alt kademeye geçirildiğini belirten ve yayınlanan görüntülerin bir kısmının kaydını alan Sağlıcaklı, mobbinge maruz kaldıklarını açıkladı. Sağlıcaklı, şöyle konuştu;

‘’Biz Ak Parti’li çalışanlar olarak iftira ile işten atıldık. AK Parti’li olduğumuz için huzur vermedi bu daire başkanı. Asansör kalabalık olduğu için, bana omuz attın, gibi ithamlar da bulundu. Sonra da hakaret ve işten atma yaptı bize. Başka arkadaşlarımıza da iftira attı. Kimisine başka bir şey söyledi kimisine başka şey söyledi. Melih Gökçek görevi devir ettikten sonra başkanın ekibinden bir kadına saldırmıştı. Tekme tokat. Bu adamın üslubu çok bozuk. Belediyede çok kötü şeyler dönüyor. İki arkadaşımız daha var, onlar da işten çıkartılmak üzere. Sosyal hizmetlerde engellilere hizmet birimindeyim, sonra beni yaşlılar birimine görevlendirdiler. Orada başımıza gelmeyen kalmadı. Belediyenin önünde eylem yapmayı planlıyoruz.’’