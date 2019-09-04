Kulaç kulaç gittiler temizleyip döndüler

Van Gölü ve Tatvan’ın güzelliklerine dikkat çekmek için kolları sıvayan Tatvan Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği’nin 60 gönüllüsüyle birlikte “Kulaç Kulaç Van Gölü” isimli yüzme etkinliğine imza attı. Bitlis ve çevre ilçelerden gönüllülerle birlikte sayının yaklaşık 100’e ulaştığı etkinlik kapsamında katılımcılar, Tatvan Feribot İskelesi’nden 5 kilometre mesafede olan Hanelmalı Köyü’ne kadar kulaç attı ve sahilde çevre temizliği yaptı.

‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ etkinliğinde bölgenin temizliği yapıldı.

'VAN GÖLÜ’NÜ FARKEDİN İSTEDİK'

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani , “Van Gölü Aktivistleri yıllardır Van Gölü için birçok etkinliğe imza attı. Özellikle bu sene gerçekleştirdikleri önemli etkinliklerle Van Gölü’ne ciddi anlamda dikkat çektiler. Bu etkinlikten önce Van Gölü çevresinde bisiklet turu etkinliği düzenlemişlerdi, akabinde yaya olarak Van Gölü çevresinde bir yürüyüş etkinliği düzenlediler ve bugün de Tatvan sahilimizden karşı kıyıda bulunan Hanelmalı Köyü sahiline kadar ‘Kulaç Kulaç Van Gölü’ adı altında bir yüzme etkinliği düzenlediler. Buradaki amaç Van Gölü için farkındalık oluşturmaktır. Çünkü Van Gölü büyük bir çevreye sahip kapalı bir denizdir. Bu denizin sürekli bir akıntısı olmadığı için temizliğine daha çok önem göstermek ve bu konuda daha titiz olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘KORUMA KANUNU ÇIKARILMALI’

Yüzme etkinlik ile ilgili açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, “Van gölü Aktivistleri olarak ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ etkinliği adı altında böyle bir organizasyon düzenledik. Amacımız, Van Gölü koruma kanununun çıkarılmasına aracı olmak, bölgenin doğal güzelliği ve turizme dikkat çekmektir. Bu organizasyona Tatvan ilçemizin yanı sıra çevre ve il ve ilçelerden aktivistler katıldı. Ben bu vesileyle etkinliğe katkı sunan başta Tatvan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani ve diğer tüm gönüllü aktivistlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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