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Kula’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Haber Merkezi İHA
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.

İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampası Kavacık Mahallesi girişinde trafik kazası meydana geldi. D300 karayoluna çıkmak isteyen Halil Akgün (59) idaresindeki 35 ZVT 58 plakalı otomobile, Kula istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Salih Özkan(50) idaresindeki 35 FS 045 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 ZVT 58 plakalı otomobil sürücüsü Halil Akgün (59) ve eşi Ayşe Akgün (55) ağır yaralanırken, 35 FS 045 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Göksu (66) ve Yağmur Özkan (14) yaralandı. 35 FS 045 plakalı otomobil sürücüsü Salih Özkan (50) ve yolcu olarak bulunan eşi Hafize Emine Özkan (43) kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralılar Halil ve Ayşe Akgün ile diğer otomobilde bulunan yaralılar Meryem Göksu (66) ve Yağmur Özkan’a (14) ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Akgün (50) ve eşi Ayşe Akgün (55), ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin karayolundan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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