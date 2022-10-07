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SAMSUN

Kulaklık öldürüyordu

Samsun’da kulaklık nedeniyle 60 tonluk treni duymayan 18 yaşındaki Simay Taşabat ölümle burun buruna geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulaklık öldürüyordu
​Kulaklık öldürüyordu.

Samsun’da yaya geçidinden kulağında kulaklıkla geçen ve 60 tonluk treni duymayan genç kız, vatmanın kendisini fark ederek ani fren yapması sonucu ölümün kıyısından döndü.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Simay Taşabat, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şoku ile tramvaydan inen 12 yıllık vatman Yasemin Danışmaz ise kızın sağlık durumunun iyi olduğunu görünce ona sarılarak teselli etti. Kaza sonrası olayın yaşandığı istasyonda Simay Taşabat ve vatman Yasemin Danışmaz bir araya geldi. Ölümün kıyısından dönen genç kız, “Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum” dedi.

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