Gündem Külliyede ilaç zirvesi yapıldı
POLİTİKA

Külliye’de ilaç zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, merdiven altı-internet üzerinden ilaç satışı konusunda alınabilecek önlemler konusunda eczacıları dinledi. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan konuya ilişkin raporun da masaya yatırıldığı buluşmada eczacılar tarafından bunlara verilen cezaların ağırlaştırılması istendi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurul üyeleri de internet yoluyla satılan sahte ilaçlar, bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri nedeniyle pek çok olumsuz olayın yaşandığını, hatta bu ürünlerin ölümle dahi sonuçlanabilecek ağır sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Toplantıda, yardımcı eczacı istihdam eden eczacılara teşvik imkanlarının sunulması, KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanarak yardımcı eczacı ve ikinci eczacı istihdamının desteklenmesi istendi. Eczacılık fakültelerinin sayısının son dönemlerde arttığı ve bu nedenle yeni mezun eczacıların yaşadığı istihdam sorununun giderilmesi gerektiği kaydedildi.

Son olarak, eczacılar yerli ilaç üretimine destek olma konusunda da taleplerini iletti.

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