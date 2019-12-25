Gündem Külliyede istihbarat zirvesi
POLİTİKA

Külliye’de istihbarat zirvesi

Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını bugün yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kurulda, iç ve dış gelişmelerin yanısıra kamuda istihbari çalışmalar, terör örgütleriyle mücadele ile siber güvenlik gibi birçok konu ele alınacak

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

15 Temmuz sonrası olağanüstü hal (OHAL) döneminde Cumhurbaşkanlığı bünyesine geçirilen Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) ilk toplantısını yapacak.

Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu ilk defa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak kurula, MİT Başkanının yanı sıra İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Başkanı, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanları, MASAK Başkanı ve MGK Genel Sekreterinin katılması bekleniyor.

GELİŞMELER ELE ALINACAK

OHAL döneminde 694 sayılı KHK ile 2017 yılında Cumhurbaşkanılğı bünyesine alınan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmelerin dışında, kamuda istihbari çalışmalar, FETÖ ile mücadelede, DAEŞ, PKK gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlar, siber güvenlik gibi birçok konu ele alınacak. MİKK’nin, “Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarata ilişkin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek” görevleri bulunuyor. Kurulun sekreterya hizmetlerini MİT Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

ALİYEV’E KUTLAMA

Öte yandan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 58. yaş gününü kutladı. Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev’e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan’a teşekkür etti. Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

LİBYA’YI GÖRÜŞTÜLER

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

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