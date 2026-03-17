Külliye’de kritik temas: Yılmaz ve Anand’dan savaş ve diplomasi mesajı

14:4817/03/2026, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savaşın uzaması, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıyor. Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü de yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, enerji, ticaret ve savunma başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerinde durduk. Bunun yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, ABD/İsrail-İran çatışmasının etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunduk.

Savaşın uzaması, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıyor. Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir araya geldiğimiz Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand'a nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."



