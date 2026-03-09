Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."