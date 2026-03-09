Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkkanı Yardımcısı "Cevdet Yılmaz" saha tarama faaliyetleri sürüyor diyerek paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
