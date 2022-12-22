Külliye’de yağlı tohum zirvesi

Stratejik ve kritik tarım ürünlerinin üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında özel bir toplantı yapıldı. Kabine ve AK Parti’den ilgili isimlerin de katıldığı toplantıda yağlı tohum bitkileri grubundaki tohumların üretilmesi ve ormanların korunması için düzenlemelerin üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda, ormanların korunması ve orman köylülerinin desteklenmesi konuları ele alınarak orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için yapılması gereken düzenlemeler de değerlendirildi. Tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek, stratejik ve kritik tarımsal ürünlerin Türkiye’de üretilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçları detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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