Kültür A.Ş. seçim mi finanse etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin 2020 yılından bu yana konser ve etkinlikler için harcadığı 6 milyar 35 milyon lira TL üzerine başlatılan soruşturmada görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Sayıştay’ın 2023 yılına dair hazırladığı Denetim Raporu’nu incelemeye aldı. Rapora göre Kültürel Etkinlikler ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlükleri’nin torba ihalelerinde, ihale mevzuatındaki hükümlere uyulmadı. Aralarında doğal bağlantı bulunmayan mal ve hizmet gibi kalemler birlikte ihale edilerek, kaynakların verimli kullanılması ilkesine de aykırı davranıldı ve İBB idaresi, hem mal satıcısına hem hizmet sunucusuna ayrı ayrı kar ödedi. Müfettişler, bu ihalelerden doğan paranın seçim finansmanında kullanılmış olabileceği iddialarını araştırıyor.

Kültür A.Ş.’nin aldığı ihalelerle ilgili örnekler sunan Sayıştay müfettişleri, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün yaptığı ihalede 16 Adet alt yüklenici sözleşmesi bulunduğunu belirtti. İBB idaresi 23 grup mal sepeti için İBB Kültür AŞ’ye 102 milyon 801 bin 250 TL öderken, Kültür A.Ş. alt yüklenicisine bu iş için 69 milyon 983 bin 375 TL ödeme yaptı. İhalenin hatalı kurgusu nedeniyle 23 grup mal için 32 milyon 817 bin 875 TL’lik bir fiyat farkı oluştu. Yine Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün ihalesinde ise 17 Adet alt yüklenici sözleşmesi yapıldı. İBB idaresi 23 grup mal sepeti için İBB Kültür AŞ’ye 79 milyon 698 bin 750 TL ödeme yaparken Kültür A.Ş. alt yüklenicisiyle bu iş için 67 milyon 657 bin 500 TL’lik anlaşma imzaladı. İhalenin hatalı kurgusu nedeniyle yalnızca 23 grup mal sepetinde oluşan fiyat farkı 12 milyon 41 bin 250 TL oldu. Kültür A.Ş.’nin her bir ihaleden bu kadar yüksek fiyat farkı çıkarması tepkiyle karşılanırken, söz konusu paraların kim ya da kimlere aktarıldığı, seçim finansmanı olarak kullanılıp kullanılmadığı da İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelenecek.