Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi Genel Kurulda kabul edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 Bütçesi kabul edildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy bütçenin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Bakan Ersoy, yıl sonu turizm beklentisini açıkladığı konuşmasında, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy Genel Kurulda milletvekillerine hitaben konuşma gerçekleştirdi. Bakanlık Bütçesi'nin görüşüldüğü genel kurul konuşmasında 2022 yıl sonu hedefini açıkladı. Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz." dedi.

Turizmde yabancı ziyaretçi sayısının 3,4 katına çıktığını söyleyen Ersoy, "2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, meclis konuşmasında sertifikalı tesis ve araç sayısına da değindi. Ersoy, "Pandemi ile birlikte Türkiye'nin turizmdeki öncülüğünün ve örnekliğinin bir simgesi haline dönüşen "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımız" kapsamında, 2022 yılı haziran ayı itibarıyla sertifika alan tesis ve araç sayımız 12 bini geçmiştir." şeklinde konuştu.

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