​Kültür Yolu Sur’a uzandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali startı verilerek, sokak sokak festival etkinlikleri başladı. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Vali Ali İhsan Su ile İçkale Müze Kompleksi’nde açılan “Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazıları Sergisi”, “Siyah Beyaz Diyarbakır Sergisi”, “Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi” ile Türkiye Jokey Kulübü tarafından açılan “11. Resim Yarışması Sergisi” ve “Diyarbakır Arkeolojik ve İslami Eserler Sergisi”ni gezdi.

10 ŞEHRE ÇIKACAK

Daha sonra, “Fotomaraton Diyarbakır Etkinliği”ni başlatan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kültür Yolu Festivalleri’nin Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladığını belirterek, sonrasında Bakanlık olarak bu festivalleri Anadolu’ya yayma kararı aldıklarını söyledi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri verdi:

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DOĞU’NUN GÖZ BEBEĞİ

“Bu yıl Çanakkale ile başladık. Çanakkale’yi, Konya Mistik Müzik Festivali izledi. 1 Ekim’de Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri başladı. Şimdi Doğu’nun göz bebeği Diyarbakır’dayız, Sur Kültür Yolu Festivali’ndeyiz. Bunun startını da bu vesileyle vermiş oluyoruz. Bu sene 5’e çıktı, önümüzdeki sene 10’a çıkaracağız ve her sene bu sayıyı artırarak, bütün illere ulaşmış olacağız. Gelecek yıl ilave 5 şehrimiz geliyor, şu ana kadar 3’ü kesinleşti. Çünkü önceliğimiz 7 bölgeye festivalleri yaymak. Sonrasında büyük şehirlerimize, yavaş yavaş da Anadolu’ya yaymak.”

ZERZEVAN KALESİ

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Keçi Burcu’nda açılan “Devrim Erbil Renkler ve Teknikler Sergisi”ni gezdi. Keçi Burcu’nun terasında, Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklarla görüşen Ersoy, “Gökyüzü Gündüz Gözlemleri” etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi ile ilgili çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Bir çok etkinlik ücretsiz

Festivale katılanlar, Hz. Süleyman Camii’nden Saint George Kilisesi’ne, Dengbej Evi’nden Mesudiye Medresesi’ne Büyük Kervansaray’dan Ahmed Arif Edebiyat Müzesi’ne kadar tarihi ve kültürel mekanlarını gezme imkanı bulacak. Birçok ücretsiz etkinliğin yer alacağı festivalde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 13 yıl sonra Diyarbakır’da dinleyicilerin karşısına çıkacak.