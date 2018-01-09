Kum hırsızlarına suçüstü

Gemi takip cihazlarında oynama yaparak devlete ait kum rezervlerinden kum çalan hırsızların oyununu sahil güvenlik ekipleri bozdu. Kum çalan şüphelilerle ilgili yapılan şikayetleri değerlendiren ekipler, Boğazı aşıp Karadeniz kıyılarına ulaşan kum hırsızlarını suçüstü yakaladı.

AYARLARI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Önceki gün gerçekleşen operasyonda M/V Kumdaş, M/V Kumdaş 2, M/V Karmate ve M/V İmamoğlu isimli gemiler, kıskıvrak yakalandı. Hırsızların, gemilerin koordinat bilgilerini yetkili makamlara ulaştıran AIS (Automatic Identification System) cihazına farklı bir program yükleyerek gemileri başka yerdeymiş gibi gösterdiği tespit edildi.

SEFERDEN MEN EDİLEBİLİYOR

Gemilerin seyir yapma izninin ön koşullarından biri olan AIS cihazının, arızalı olması halinde gemilerin seferden men edilmesi dahi gündeme geliyor. ,

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BİNLERCE ŞİKAYET VAR

Riva’da RA Madencilik’in de aralarında olduğu çeşitli firmalara ait kum çıkarma sahalarından haksız kazanç sağlamak isteyen firmaların yasadışı yollara başvurarak yapmış olduğu işlemlere yönelik bugüne kadar binlerce dilekçe verilmesine rağmen soruna kalıcı bir çözüm bulunmadı.

İSTİSMAR EDİLİYOR

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan RA Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Altınok, "80 milyonluk ülke ve şahsımızın nasıl istismar edildiğini görmek isteyen Riva’da yapılan hırsızlığa baksın" diyerek yaşanan kum hırsızlığının ulaştığı boyutlara dikkat çekti.

Kum kaçakçılarının sahil güvenlik botlarını aldatarak kum çaldığını defalarca yetkili makamlara şikayet eden RA Madencilik, önceki akşam 4 geminin suç üstü yakalanmasını sağladı.

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SATIŞIN YAPILMASI GEREKİYOR

Kum hırsızları yakalandıktan sonrası için de tezgah kurmuş. Buna göre yakalanan mal devlete ait olduğu için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın müzayede yapması gerekiyor. Çalınan kumun cins ve değeri belirlendikten sonra İstanbul Liman Başkanlığı'ndan uzmanlar çağırılarak, yediemine kumlar teslim ediliyor.

YASAL İŞLEM YAPILMAMIŞ

Yediemin kağıt üzerinde kumu teslim alıyor ve kumların hırsızlık için kullanılan gemilerde tutulmasını talep ediyor. Kum hırsızları adeta bir şebeke halinde çaldıkları ve kendilerine emanet edilen kumu yediemin nezaretinde götürüp satıyor. Yediemine emanet edilmiş bir malın satılması yasak olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmaması dikkat çekiyor.

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